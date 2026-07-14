Cau una xarxa dedicada a la venda fraudulenta d'empadronaments a Badalona

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha desarticulat a Badalona (Barcelona) una xarxa presumptament dedicada a la venda d'empadronaments falsos per facilitar la residència a estrangers en situació irregular a Espanya en una operació que s'ha saldat amb dos detinguts, informa en un comunicat aquest dimarts.
La investigació va començar fa mesos i la xarxa, liderada pels dos presumptes autors detinguts, se centrava en la venda --per entre 500 i 1.000 euros-- de certificats d'empadronament fraudulents amb els quals els ciutadans provinents de tercers països simulaven una permanència en territori espanyol amb l'objectiu d'obtenir un permís de residència o treball.
Els delinqüents s'atansaven a les oficines d'atenció al ciutadà de Badalona per trobar gent a la zona amb aquestes necessitats i els líders de la trama criminal s'encarregaven de la captació de propietaris o arrendataris d'immobles als quals oferien un percentatge dels guanys a canvi d'autoritzar l'empadronament.