Cau una xarxa a Catalunya capaç de blanquejar setmanalment 1 milió d'euros procedents del narcotràfic

Es va detenir 25 persones, 7 de les quals van ingressar a la presó

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar el 26 de novembre un grup criminal de nacionalitat xinesa arrelat a Catalunya amb la capacitat de blanquejar setmanalment 1 milió d'euros procedents del narcotràfic.

Així ho han explicat en una roda de premsa aquest dijous el sotscap de la Divisió d'Investigació Criminal Central de la policia catalana, l'inspector Jonatan Herrera, i el cap de Delictes Econòmics, el sotsinspector José Ángel Merino.

Herrera ha afirmat que aquest cas és "el més important investigat a Catalunya relacionat amb estructures financeres que faciliten l'acció del crim organitzat en territori català", en el qual han participat més de 500 mossos.

La investigació va arrencar a principis del 2022, quan els agents van relacionar diferents investigacions vinculades amb "importants intervencions de diners en efectiu" a Catalunya, Alemanya, Itàlia i els Països Baixos, el nexe de les quals eren ciutadans d'origen asiàtic.

Aquesta trama operava especialment en una zona comercial de Badalona (Barcelona), en establiments, locals i naus comercials regentats per ciutadans de nacionalitat xinesa.

3 MÈTODES PER BLANQUEJAR

Els membres del grup criminal feien servir 3 mètodes per blanquejar diners: utilitzaven diverses sucursals o bancs clandestins i cobraven entre un 3 i un 5% de comissió pel servei; blanquejaven a través del sistema bancari convencional, amb empreses que cobraven comissió per fer el servei, o movien els diners "absolutament ocults" amagats en vehicles.

Els vehicles que feien servir per moure els diners tenien un sistema de monitoratge íntegre amb càmeres per tenir "el control exhaustiu del que passava a l'interior del vehicle" i en podien detectar els moviments.

A més a més, han explicat que el mateix grup criminal tenia ramificacions d'origen lituà o albanès, i els membres de nacionalitat xinesa eren els encarregats de rebre els diners en efectiu o en criptomonedes i d'entregar-los a les altres faccions.

DOMICILIS O LOCALS PER MOURE DINERS

El grup criminal disposava de diversos domicilis i locals on, persones de confiança d'altres grups criminals, hi anaven quan volien moure grans quantitats de diners fora de l'Estat.

Un dels principals investigats del grup asiàtic va estar vinculat a moviments de criptomonedes per un valor de 30 milions d'euros des del 2021.

DETENCIONS

Un cop acreditada l'activitat i el rol dels investigats, el 26 de novembre van planificar l'explotació del dispositiu, coordinat pel jutjat d'instrucció 4 de Badalona (Barcelona), i va culminar amb la detenció de 25 persones --17 homes i 8 dones d'entre 25 i 40 anys--, 7 dels quals van ingressar a la presó.

També hi ha unes 20 persones investigades, i els agents van demanar mesures cautelars patrimonials d'11 immobles; van bloquejar desenes de comptes bancaris i van intervenir 12 vehicles, 4 dels quals amb amagatalls per als diners.

INTERVENCIÓ

A més a més, van practicar entrades a 30 domicilis: 27 a Catalunya, 1 a Màlaga i 2 a Castelló, i van intervenir prop de 4 milions d'euros en efectiu; gairebé 300 quilos de marihuana; 4 armes de foc, joies i rellotges de luxe; dispositius de seguiment i monitoratge de vehicles; una premsa hidràulica per fabricar monedes de 2 euros, a més de documents "útils per a la investigació".

Els agents també van requisar una caixa de seguretat gestionada per una empresa privada de Barcelona que contenia més de 40.000 euros.

"La premsa hidràulica determina que s'estaven iniciant en la falsificació de monedes. Ja tenien la maquinària, el material concret perquè tingués aparença legal i estaven posant diners per expandir el negoci", ha dit Herrera.

Malgrat aquest cas, ha enviat el missatge que no tots els locals i naus comercials regentats per xinesos es dediquen a blanquejar diners, i ha assegurat que les noves tecnologies utilitzades per cometre aquest delicte han "obligat" els Mossos a adaptar-se.

Per la seva banda, Merino ha qualificat la investigació de "molt complexa i molt difícil", perquè utilitzaven canals de comunicació poc convencionals com sistemes d'encriptació militar i blanquejaven diners i criptomonedes.