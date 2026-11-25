BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 72 anys per la seva presumpta relació amb un punt de venda de drogues que era "molt actiu" al barri de la Gavarra de Cornellà de Llobregat (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimecres.
La investigació es va iniciar durant el mes de novembre, quan els agents van rebre informacions i queixes veïnals que apuntaven al fet que un home venia droga en un local que havia habilitat com a domicili.
La policia va establir una sèrie de dispositius de vigilància i va poder determinar que persones consumidores d'estupefaents contactaven amb el sospitós per obtenir dosis en un local que havia estat una botiga, al barri de la Gavarra.
Durant la investigació, els agents van poder identificar el presumpte autor del delicte: un home amb antecedents per venda de drogues en un local d'un altre barri de la mateixa població.
VENDA A TRAVÉS D'UNA REIXA
El traficant sempre operava de la mateixa manera: venia les substàncies a través d'una reixa, sense sortir del local, per no exposar-se.
Recollits els indicis necessaris per acreditar l'activitat delictiva continuada, els investigadors van detenir el sospitós i van fer una entrada i escorcoll del local, on hi van trobar haixix i cocaïna ja preparats per vendre, diners en efectiu que provenien de la venda i els elements necessaris per preparar les dosis.
El detingut va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Cornellà de Llobregat.