Cau un punt de venda de drogues a l'Eixample de Barcelona amb un detingut i un investigat

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un punt de venda de drogues que operava al districte de l'Eixample de Barcelona, operatiu que s'ha saldat amb un detingut i un investigat per la seva presumpta relació.
S'han intervingut diverses substàncies: 325 grams d'MDMA, 244 grams de metamfetamina, 95 de ketamina, a més de Tusi i GHB, segons ha informat el cos català en un missatge a X recollit per Europa Press.
A més a més, els efectius policials han confiscat dues bàscules de precisió i 11.000 euros en efectiu.