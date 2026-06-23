Cau un punt de venda de cocaïna a Sant Joan Despí i en detenen el responsable

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 19 de juny un home de 65 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues després de desmantellar un punt de venda de cocaïna a Sant Joan Despí (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimarts.
La investigació va arrencar al maig, quan els agents van rebre queixes veïnals per la presència de grups de persones al garatge d'un edifici, per la qual cosa els Mossos van començar a fer vigilàncies per comprovar els fets.
Van constatar que l'home hi venia droga, per la qual cosa es va fer una entrada i escorcoll al garatge, en què es van localitzar 35 grams de cocaïna, més de 150 grams d'haixix i diverses substàncies destinades a l'adulteració de la droga.
El sospitós havia convertit el garatge en un "petit taller" de manipulació i adulteració de droga, espai que va llogar lluny del seu domicili per dificultar la investigació policial.
El detingut, amb diversos antecedents, va passar a disposició judicial.