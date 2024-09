Cau un presumpte grup criminal dedicat al tràfic il·legal de gasos refrigerants a Espanya

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil va detenir el 30 de juliol 5 persones i en va investigar 12 més vinculades a un presumpte grup criminal dedicat al comerç il·legal de gasos fluorats, introduint-los des de la Xina a Espanya "fora del sistema de quotes i evadint l'impost nacional".

El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de Barcelona va obrir una investigació en assabentar-se que des del 2019 es venien en línia gasos refrigerants hidrofluorocarburs --anomenats gasos fluorats o d'efecte hivernacle-- a preus "molt per sota del valor de mercat".

Els investigadors van descobrir que aquests gasos refrigerants els fabricaven a la Xina a un cost entre els 20 i 50 euros per ampolla, i una empresa polonesa presumptament les introduïa de manera il·legal a la Unió Europea (UE) per posteriorment enviar-les a Espanya per vendre-les a través d'internet a un preu d'almenys 300 euros l'ampolla.

La Guàrdia Civil va escorcollar un domicili a Barcelona i una nau industrial a la província de Madrid, i va detenir 5 persones i en va investigar 12 més, tot i que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Es van confiscar més de 700 ampolles de gas emmagatzemades "sense control ni seguretat, manipulades per personal no qualificat i que haurien suposat uns ingressos d'almenys 240.000 euros".