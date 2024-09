Cau un presumpte grup criminal dedicat al cultiu i tràfic de marihuana a Catalunya

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha desmantellat un presumpte grup criminal dedicat al cultiu i tràfic de marihuana a Catalunya i ha detingut 13 persones --9 de les quals han entrat a presó--, segons han explicat en un comunicat aquest dilluns.

S'ha desplegat un dispositiu policial amb 150 agents a Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Montornès del Vallès i Manlleu (Barcelona) i a Reus, Alcanar, Valls, Cunit i Riudoms (Tarragona).

L'organització estava formada per individus d'origen albanès que s'havien assentat a Catalunya, per cultivar i distribuir marihuana per tot Europa, amb una estructura "perfectament jerarquitzada i especialitzada".

Durant la investigació es van trobar 4 plantacions "permanentment custodiades", i en total s'han intervingut 1.397 plantes en avançat estat de desenvolupament, 6,08 quilograms de cabdells i 6.885 euros en metàl·lic.

Als detinguts --entre els quals hi ha els caps de l'organització-- se'ls atribueixen els delictes de pertinença a organització criminal, delicte de tràfic de drogues amb cultiu o elaboració i defraudació de fluid elèctric, i van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció 2 de Reus, el jutge del qual va decretar presó provisional per a 9 d'ells.