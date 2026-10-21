Cau a l'Hospitalet un punt de venda de droga amb 3 detinguts

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, han desmantellat un punt negre de venda de droga a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb la detenció de tres presumptes responsables, informa en un comunicat el cos policial aquest dimecres.
En l'escorcoll es van localitzar 339,1 grams de cocaïna, diverses bosses amb substàncies pulverulentes de diferents colors i textures, entre les quals dues de color blanc, amb pesos de 532, 78 ,36 i 13 grams, a més d'una altra mostra de color marró d'1,44 grams aparentment MDMA.
També es van localitzar pastilles roses en forma de núvol, aparentment èxtasi, amb un pes de 20 grams, i pastilles de color taronja en forma d'estel, aparentment LSD, amb un pes de 2 grams, a més de 6.415 euros en bitllets.