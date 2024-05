Cau un grup que robava a ancians que treien diners del caixer a Barcelona, Tarragona i Girona

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a 4 persones en desarticular un grup criminal que presumptament robava a ancians que treien diners del caixer en diversos punts de les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona, informen en un comunicat aquest dimarts.

Els suposats lladres utilitzaven la tècnica coneguda com 'la sembra': mentre l'ancià estava retirant els diners del caixer, observaven el seu codi PIN i, llavors, tiraven un bitllet al terra dient-li que era seu i quan la víctima intentava agafar-la, li sostreien la targeta o llibreta.

Seguidament, un dels investigats es desplaçava a un dels caixers que estaven a prop per extreure diners i fins i tot realitzava compres fraudulentes a establiments, tot mentre la resta de membres del grup distreien als potencials testimonis.

En una ocasió, van arribar a realitzar 6 extraccions aconseguint un total de 4.173 euros, i en un altre dels robatoris van fer una extracció d'1.000 euros i diferents compres per aproximadament uns 3.500 euros.

En tres mesos d'activitat, el grup va cometre fins a 12 robatoris a Barcelona, Argentona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Mataró (Barcelona), Reus (Tarragona) i Girona, en els quals es van fer amb més de 21.000 euros.

INVESTIGACIÓ

La policia catalana va obrir una investigació aquest gener després de detectar un augment d'aquesta tipologia de delictes, i després d'analitzar les imatges de les diverses càmeres de seguretat dels caixers, van identificar a 5 persones.

En observar que el grup tenia facilitat per moure's pel territori, el 25 d'abril van realitzar diverses entrades i registres als domicilis dels investigats, on van detenir a 4 d'ells i van intervenir uns 4.000 euros en efectiu, així com roba i complements que utilitzaven en el moment de cometre els fets.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 28 d'abril davant del Jutjat de Guàrdia de Barcelona, mentre que els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten realitzar noves detencions.