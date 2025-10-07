Cau un grup criminal a Valls (Tarragona) amb 4 detinguts que venien drogues en pisos ocupats

TARRAGONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal a Valls (Tarragona) amb quatre persones detingudes que presumptament venien droga en dos habitatges ocupats il·legalment, on també guardaven diverses armes de foc, munició i armes blanques, informen en un comunicat aquest dimarts.
La investigació es va obrir a mitjans de juny i l'1 d'octubre a la matinada es van dur a terme dues entrades i escorcolls, en què es va detenir els tres primers sospitosos, amb més de 15 antecedents policials acumulats, entre ells el presumpte cap de la banda.
A més, es van decomissar 37,5 grams de cocaïna, més de 300 de marihuana, prop de 350 grams d'haixix i més de 250 pastilles de fàrmacs sedants.
Aquests tres detinguts estan relacionats amb dos robatoris violents comesos al setembre, en els quals les víctimes van resultar ferides per arma blanca, i el quart integrant de la banda va ser detingut aquest dissabte a la carretera T-742 de Valls.
Finalment, els tres primers van passar a disposició judicial divendres passat, mentre que el quart ho va fer dilluns.