Cau un grup criminal que presumptament va robar més de 250 ordinadors d'empreses a Barcelona

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir del 25 al 29 de maig quatre membres d'un grup criminal per presumptament robar més de 250 ordinadors d'empreses a l'àrea de Barcelona, un valor total que s'enfila a més de 200.000 euros.

En un comunicat aquest divendres, la policia catalana ha explicat que el grup, format per unes 10 persones amb diferents funcions, presumptament accedia a empreses a la tarda i robava els aparells electrònics "que hi havia al seu abast".

Els agents han detallat que la investigació no es dona per acabada i que no es descarta que hi pugui haver més detencions.