Cau un grup criminal dedicat al tràfic internacional de marihuana i al blanqueig a Espanya

Es va detenir 25 persones, 22 van ingressar a la presó, i es van intervenir més de 6 milions

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil i l'Europol han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna i al posterior blanqueig de capitals a Espanya, tot i que la xarxa estava "fonamentalment" assentada a Barcelona.

Així ho han explicat en una roda de premsa aquest divendres el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el general en cap de la Guàrdia Civil de Catalunya, Pedro Antonio Pizarro; el capità en cap de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Comandància de Lleida i el capità en cap d'Operacions de la Policia Judicial de Catalunya, que no volen dir el seu nom per seguretat.

Prieto ha explicat que la investigació es va desenvolupar en diverses fases des del 2022, i ha culminat amb la detenció de 25 persones --22 de les quals van ingressar a la presó--; la investigació de 8 més i 29 escorcolls a Barcelona, Madrid, València, Màlaga i Cadis.

Durant els operatius, s'han confiscat més de 6 milions d'euros en efectiu, grans quantitats de droga, 48 armes de guerra, multitud d'articles de luxe i 30 vehicles d'alta gamma.

El presumpte grup criminal introduïa la droga a Espanya a través de contenidors marítims de productes "aparentment legals", com maquinària industrial i fruites tropicals, i tenien una estructura jeràrquica amb inversors, testaferros, personal portuari encarregat de facilitar l'extracció de la droga a Barcelona i encarregats del blanqueig de beneficis, entre d'altres.

El líder de l'organització 'Lucky' coordinava les operacions, mantenia el control de la xarxa i ocultava la seva implicació directa en la trama utilitzant altres persones com a intermediàries per fer transaccions legals a través d'empreses de construcció o de compravenda de vehicles i adquirir béns dels diners il·lícits.

Sota el líder operaven dos lloctinents, "la qual cosa permetia a l'organització descentralitzar les operacions i minimitzar riscos en cas d'una intervenció policial, a més d'exercir funcions relacionades amb la importació i distribució de la droga".

INVESTIGACIÓ

La investigació va començar el 4 de gener del 2022, després de la intervenció a Lleida de 620 quilograms de cocaïna ocults a l'interior del rotor d'un generador elèctric, importat per una empresa panamenya, i a partir d'aquell moment, es van establir alertes i sistemes de seguiment a enviaments vinculats amb l'empresa investigada.

Arran de les alertes, el juny del 2022 es va interceptar un enviament a l'Aeroport de Madrid-Barajas, amb 200 caixes de pinyes destinades a l'empresa investigada i, a l'interior, hi van trobar més de 62 quilos de cocaïna, i van seguir el lliurament fins a Barcelona, fet que els va permetre identificar membres de la xarxa.

Durant la investigació es va analitzar l'activitat del grup i les seves connexions internacionals i es van confiscar més enviaments de droga a diferents ports internacionals: 3 contenidors a Panamà amb 4.100 quilos de cocaïna i 2 a Espanya amb 700 i 1.600 quilos de cocaïna.

TRES FASES EXPLOTACIÓ

En la primera fase de la investigació es va detenir 3 persones i se'n va investigar 8 més, a més d'intervenir 620 quilos de cocaïna i 181.000 euros en metàl·lic, i en la segona fase es van intervenir més de 62 quilos de cocaïna ocults en una partida de pinya natural procedent de Costa Rica i amb destinació Barcelona, amb la detenció de 4 persones i 7.900 euros en metàl·lic.

En la tercera fase van practicar 29 escorcolls i 18 detencions a Barcelona, València, Madrid, Cadis i Màlaga, on es van trobar més de 6 milions d'euros, drogues --com marihuana i cocaïna rosa, 'tusi'--, vehicles amb compartiments per amagar la droga i armes.

COL·LABORACIÓ ENTRE POLICIES

Aquesta operació ha estat dirigida pel jutjat d'instrucció 3 de Lleida, "representa un cop contundent contra el crim organitzat, fruit d'una complexa investigació i la col·laboració eficaç entre diverses unitats i organismes nacionals i internacionals".

S'ha compartit informació amb Costa Rica, Panamà, Dubai i Colòmbia a través del Centre d'Intel·ligència Criminal Antidroga, dirigit per la Guàrdia Civil dins el Projecte GDIN, el qual estava finançat per la Comissió Europea.

PRIETO, PIZARRO I CAPITANS

"La clau era la desarticulació completa del grup, que no és en absolut gens fàcil", ha celebrat Prieto, la qual cosa atribueix a molta paciència, molta investigació, saber esperar i col·laboració entre policies, en les seves paraules.

A més a més, ha assegurat que la presència d'armes il·legals preocupa molt la societat espanyola, i aquesta organització tenia armes llargues automàtiques, fusells, escopetes, armes curtes amb silenciador, punys americans i pistoles Taser.

Per la seva banda, Pizarro ha destacat que "el que és veritablement interessant" és que s'han fet confiscacions abans que la droga arribés a territori espanyol, i ha insistit que la Guàrdia Civil està fent molts esforços per col·laborar amb països i posar fi a aquests grups.

Els capitans de la Guàrdia Civil han explicat que els membres del grup eren gent que "no tenen una activitat econòmica tan elevada que els permetés portar aquestes vides que portaven", i han detallat que el líder del grup estava assentat al Prat de Llobregat (Barcelona), amb una vida aparentment normal, com qualsevol de nosaltres, en les seves paraules.

"S'havien assentat aquí perquè Barcelona és una ciutat important a nivell d'Espanya, però volia ressaltar la gran implicació i volum de negoci que hi ha present al Port de Barcelona. El líder era una persona coneixedora del món del negoci del narcotràfic i era bastant influent quant a la resta d'estructura delictiva", ha afegit un dels capitans.