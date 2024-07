Cau un grup criminal assentat a Catalunya que traficava drogues i tenia armes de guerra

Recol·lectaven collites cada 90 dies

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut 10 persones d'un grup criminal assentat a Catalunya que traficava amb drogues i tenia armes de guerra, segons han explicat en un comunicat aquest dijous.

L'estructura criminal feia servir grans naus agrícoles i ramaderes a diferents parts del territori espanyol per cultivar marihuana i distribuir-la, i els agents han confiscat 3.300 plantes i 85 quilos de substància preparada per comercialitzar.

La investigació va arrencar el desembre del 2023, quan els investigadors van rebre informacions de la possible existència d'una organització criminal que tenia una nau d'ús ramader arrendada a La Gineta (Albacete), i que a l'interior presumptament hi havia marihuana.

Els agents van comprovar que diverses persones accedien amb regularitat a la nau, on s'estaven poques hores per després viatjar en vehicles de lloguer fins a Barcelona, on residien.

La investigació va permetre detectar que aquestes persones presumptament integraven una organització criminal assentada a Catalunya, des d'on es desplaçaven cap a naus agrícoles d'Albacete, Terol i València.

ORGANITZACIÓ

En l'organització hi havia una estructura: els líders de l'organització --dos homes serbis que coordinaven i controlaven la zona--, dos homes més --un espanyol i un armeni-- que visitaven les naus i duien a terme tasques de logística, i altres treballadors serbis, croats i polonesos que residien a l'interior de les plantacions i mantenien i recol·lectaven la substancia estupefaent.

A més a més, l'organització feia servir altres persones com a testaferros que perquè lloguessin les naus agrícoles i els vehicles que conduïen, a La Gineta (Albacete), Utiel (València), Fuenterrobles (València) i Calaceit (Terol).

Els investigadors van fer quatre entrades i escorcolls a naus i domicilis, i van detenir els implicats en la trama investigada.

COLLITES CADA 90 DIES

Per augmentar la productivitat del cultiu, els detinguts recol·lectaven collites cada 90 dies.

Les plantacions estaven situades a diverses zones: una primera on es cultivaven els esqueixos fins que esdevenien plantes; una altra on creixien fins a desenvolupar els cabdells; una altra per eixugar-los i, finalment, els envasaven al buit per poder-los transportar.