Cau una banda dedicada al tràfic de grans quantitats de cocaïna entre Catalunya i les Balears

ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Arxiu
PALMA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil i Vigilància Duanera han detingut 21 suposats membres d'una organització criminal dedicada al tràfic de grans quantitats de cocaïna entre Catalunya i les Balears.
La investigació de l'operació Joker va començar el passat 21 de gener després de trobar 44 quilos de cocaïna al Port de Palma amagats en el doble fons d'un vehicle conduït per un septuagenari que acabava d'arribar de Barcelona.
Segons ha informat la Comandància de la Guàrdia Civil a les Balears, els agents van estirar del fil fins a arribar als responsables d'una banda dedicada al proveïment de substàncies estupefaents a Mallorca.
Les perquisicions van permetre constatar que l'organització criminal estava integrada per dues estructures coordinades entre si. Mentre des de Catalunya es gestionava la compra de cocaïna, l'ocultació en vehicles i el trasllat per via marítima, a Mallorca es rebia i es distribuïa.
Amb l'objectiu de dificultar l'acció policial, la trama feia servir sofisticats compartiments ocults instal·lats en els vehicles i adoptava estrictes mesures de seguretat i contravigilància.