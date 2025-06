Catorze detinguts i més de cent denúncies en un nou dispositiu Kanpai a Barcelona

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut catorze persones amb 104 antecedents i ha posat 103 denúncies en un nou dispositiu Kanpai contra la multireincidència, des de dissabte a les 18.00 fins a aquest diumenge a les 06.00, a la xarxa de metro amb incidència a Barcelona i diversos municipis de l'Àrea Metropolitana.

També hi ha tretze investigats amb 65 antecedents (onze per apropiació indeguda, un per delicte de furt greu, un per salut pública) i 13.670 inspeccions amb 1.073 denúncies de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), informen els Mossos a Europa Press aquest diumenge.

Les persones detingudes han estat: quatre per delicte de furt, dues per robatori amb violència i intimidació, cinc per requisits, dues per atemptat contra els agents de l'autoritat i una per estrangeria.

De les denúncies administratives, 88 han estat per possessió de substàncies, dotze per possessió d'armes i objectes perillosos, dues per faltes de respecte i una per negativa a identificar-se.

En el dispositiu han participat Policia Local dels municipis afectats, Policia Nacional, treballadors de TMB i seguretat privada.