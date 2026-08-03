El catedràtic Luis Sentis defensa que en robòtica "la persona ha d'estar sempre al centre"

BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -
El catedràtic d'Enginyeria Aeroespacial en la Universitat de Texas (Estats Units) i fundador de l'empresa Apptronik, Luis Sentis, ha defensat que en robòtica "la persona ha d'estar sempre al centre", i afirma que vol entendre l'empatia a través dels robots.
Sentis va començar al 1997 el seu postgrau en la Universitat de Stanford gràcies a una beca de postgrau a l'estranger de la Fundació La Caixa, i aquest any ha participat en la cerimònia de lliurament de la 44 edició del programa, explica la fundació en un comunicat aquest dilluns, després d'una entrevista que l'ha realitzat.
L'expert assenyala que ara està treballant en la teoria del 'whole body communication' (comunicació de tot el cos), en la qual el robot és una entitat comunicativa i d'absorció d'informació, i remarca que "els robots necessiten emocions per comunicar-se millor amb les persones, no per substituir-les".
També afirma que investiga la biomimética i posa d'exemple el mundial de futbol: "I si creem versions millorades dels Messis i els Ronaldos del futur? No només volem sobrepassar-los: volem entendre com ho fan. Per què es deteriora un múscul amb l'edat, per què tenim cinc dits o per què després dels 80 anys gairebé el 45% de la població no pot caminar".
Tot això, segons ell, té implicacions per al benestar i la salut, ja que són preguntes fisiològiques i anatòmiques que ajuden a comprendre, i assegura que "tota aquesta concreció de detalls és el que defineix un robot orientat a l'ésser humà".
"La persona ha d'estar sempre al centre. El robot ha d'imitar, permetre el desenvolupament de sistemes per l'humà, comunicar-se amb les persones i ajudar a que una comunitat, un poble o una zona funcioni millor", afegeix.
HUMANOIDES
Sentis indica que els humanoides han canviat "radicalment" i que en els últims 4 anys s'ha passat d'una inversió global d'uns 40 milions de dòlars a 40.000 milions, i que han sorgit empreses unicorn que han aconseguit els 1.000 milions de dòlars en borsa.
"Ara pots tenir un robot humanoide per uns 3.000 euros i venen amb una 'app store' que et facilita moltes tasques. Per tant, són útils i tenen un preu bastant assequible, no parlem ja d'un milió d'euros", afirma.
AUTOMATITZACIÓ
Sentis assegura que ja s'estan veient robots humanoides aplicats en congressos --a la fira de cotxes de Pequín (Xina), diu, cada cotxe és presentat per un robot--, en els centres comercials creu que es veuran robots guiant o anunciat una botiga, i augura per a Espanya "robots que puguin donar indicacions a algú que s'ha perdut" o en restaurants explicant el menú.
Sobre l'automatització per al mercat laboral, afirma que, amb els robots, tothom, tingui el nivell d'educació i els recursos que tingui, "podrà ser un petit empresari i tindrà major capacitat de crear productes i serveis".
"L'automatització no li treurà la feina a ningú, sinó que li donarà a cada persona l'oportunitat de crear quelcom que d'una altra manera no hauria pogut treure endavant", defensa.