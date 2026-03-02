La catedral de Tortosa (Tarragona) impulsa la conservació curativa del retaule barroc

TARRAGONA 2 març (EUROPA PRESS) -
La catedral de Tortosa (Tarragona) ha impulsat les tasques de conservació curativa del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme i les Ànimes del Purgatori, obra d'Antoni Ferrer, de principis del segle XVIII.
L'estat de conservació del retaule era "deficient", amb un important atac de corcs, descohesions, aixecaments de capes i brutícia superficial i adherida, informa el bisbat de Tortosa en un comunicat d'aquest dilluns.
Fins ara s'ha efectuat una neteja general del retaule, durant la qual ha quedat al descobert un inscripció manuscrita de l'autor del retaule, i també un tractament general de desinsectació i una adequació de la instal·lació elèctrica.