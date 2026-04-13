La catedral de Barcelona obrirà el claustre a la ciutadania per Sant Jordi

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
La catedral de Barcelona celebrarà Sant Jordi amb una jornada de portes obertes al claustre des de les 10.00 fins a les 19.30 hores per convidar la ciutadania a "viure aquesta festa tan emblemàtica en un dels espais més singulars del conjunt catedralici".
En un comunicat aquest dilluns, la catedral apunta que vol acostar el seu patrimoni a la ciutat a través d'aquesta proposta en una de les dates "més significatives" del calendari.
Així, el claustre serà un escenari de la diada de Sant Jordi, amb la font guarnida amb roses, a més d'instal·lar un espai de venda de llibres de la catedral al mateix espai.