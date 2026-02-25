La catedral de Barcelona acollirà una experiència de realitat virtual sobre l'obra de Gaudí

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
La catedral de Barcelona acollirà a partir d'aquest dijous 'Gaudí, l'Atelier du divin', una experiència de realitat virtual que ofereix una nova manera d'explorar l'obra d'Antoni Gaudí, adaptada a diversos idiomes i per a diferents públics.
Es tracta de l'estrena a Espanya d'aquesta pel·lícula "multipremiada" a festivals d'arreu del món com el PiXii a La Rochelle (França), el Stereopsia a Brussel·les (Bèlgica) o el Beyond the Frame a Tòquio (Japó), informa l'organització en un comunicat aquest dimecres.
L'experiència és un "gran homenatge, innovador i respectuós" a Gaudí i l'experiència, produïda per Landscapes --organitzadors del Festival MIRA--, Stromboli i la catedral de Barcelona, s'emmarca en els actes de l'Any Gaudí.
S'ha escollit la catedral de Barcelona com a espai per estrenar i viure l'experiència de realitat virtual per l'"estreta relació de Gaudí amb la Seu i el barri de la catedral, des de jove fins als seus últims dies", i un espai que li va servir d'inspiració.
També es tracta d'una experiència educativa, recomanada a partir dels 10 anys, amb la qual el públic "viurà dins el taller d'Antoni Gaudí, on es recrea l'ambient del taller original".
La pel·lícula és una creació francesa de Gedeon Experiences, el departament d'innovació de Gedeon Media Group; compta amb el suport del Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), i el públic viurà l'experiència a través d'unes ulleres de realitat virtual i abans podrà veure una exposició i el 'making of'.