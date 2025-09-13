Catalunya viu el seu vuitè agost més càlid amb una mitjana de 23,6ºC segons l'Aemet

BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
Aquest mes d'agost ha estat el vuitè més càlid a Catalunya des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana de 23,6ºC, informa aquest dissabte l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) en un comunicat.
L'Aemet elabora la sèrie històrica de temperatures des del 1940 i, excepte el 1991 i el 1994, la resta de valors màxims per a un mes d'agost s'han donat en aquest segle, amb un rècord de 24,7ºC de mitjana el 2003.
Ha estat un agost "molt càlid" i, per quart any consecutiu, la mitjana ha superat el llindar dels 23,5ºC, cosa que l'Aemet qualifica d'impensable abans dels anys 90.
Destaca l'onada de calor de deu dies (del 9 al 18 d'agost), la segona més persistent de les registrades els últims 85 anys, i els dies 11 i 16 van tenir els valors més extrems, amb registres que localment van rondar els 42ºC a zones de les Terres de l'Ebre (Tarragona).
RÈCORD HISTÒRIC A L'EBRE
Els 29,2ºC de mitjana registrats a l'observatori de l'Ebre suposen un rècord històric i situen aquest més com el més càlid de la sèrie centenària, amb cinc dies en què es van superar els 40ºC.
A la resta de Catalunya, l'observatori Fabra de Barcelona va registrar una mitjana de 26,7ºC; l'Aeroport de Barcelona, 26,8ºC; Tivissa (Tarragona), 26,9ºC, i Cabacés (Tarragona), 27,2º.
UN "MES HUMIT" I DE CONTRASTOS
La precipitació mensual d'agost va ser de 53,4 mil·límetres, la qual cosa representa un 113% més respecte al marc de referència del període 1991-2024.
Les precipitacions més abundants es van produir a les comarques pirinenques, on puntualment es van fregar els 200 mil·límetres; en canvi, hi va haver menys de cinc mil·límetres al sud de Tarragona.
Els episodis de precipitacions més abundants es van produir en la segona quinzena del mes, amb els dies 19 i 31 com els més plujosos.
CANVI DE TEMPS
A partir del dia 18, amb el final de l'onada de calor, es va viure un canvi de temps en què l'estabilitat atmosfèrica va deixar de ser predominant amb l'aparició d'una dana i precipitacions importants a les comarques pirinenques de Lleida.
A finals de mes una borrasca va comportar precipitacions importants a les comarques del Maresme (Barcelona) i la Terra Alta (Tarragona), amb valors superiors als 30 mil·límetres.