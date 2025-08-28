Catalunya vacunarà de grip i Covid des del 22 de setembre i preveu un avançament de la temporada

En la temporada epidèmica 24-25 va haver un 50,5% menys d'ingressos hospitalaris
Catalunya començarà la vacunació de grip i Covid-19 el 22 de setembre amb els principals grups de risc i la Conselleria de Salut de la Generalitat ha previst que es produeixi un "cert avançament" de la temporada epidèmica d'entre 2 i 4 setmanes.
Ho ha explicat el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, en una roda de premsa aquest dijous, on ha dit que en el grup del 22 de setembre estan les persones de residències, els majors de 80 anys i dones embarassades, i que, com a novetat, aquest any s'inclou a nens i personal sanitari i sociosanitari.
"Això és important, també pensant que segurament, no tenim la certesa del 100%, però podem preveure un cert avançament de la temporada epidèmica d'entre 2 i 4 setmanes. Per tant, hem de començar també a vacunar (a aquests grups), i vacunar com més aviat millor", ha assenyalat.
La resta de població podrà vacunar-se a partir del 13 d'octubre, i el secretari de Salut Pública apunta que l'objectiu és tenir a la major part de la població diana --ja sigui per edat o malalties cròniques-- vacunada "abans que acabi l'any".
A més, explica que, com en cada campanya, hi haurà vacunes disponibles durant tota la temporada epidemiològica, però que la concentració de l'activitat serà des de l'inici de la campanya fins a mitjans de desembre, i insisteix que la "vacunació precoç és molt important".
RECOMANACIONS
Preguntat per la recomanació de la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat de fer dues campanyes diferents per a la grip i el Covid, així com incrementar als 70 anys l'edat per començar a vacunar contra el Covid, Fernández ha dit que és una recomanació que han valorat, però que volen "mantenir el mateix criteri que les temporades anteriors".
Així, es manté la recomanació de començar a vacunar de grip i Covid a partir dels 60 anys, per tant "sense alteracions en els grups d'edat pel que fa a l'any anterior"; i potenciar més la vacunació de professionals sanitaris que, en paraules seves, en les recomanacions estatals ha quedat una mica diluïda.
TEMPORADA 24-25
Pel que fa a la temporada 24-25, Fernández assegura que ha estat "semblant" a les anteriors, amb una durada d'unes 20 setmanes, i destaca que s'ha produït una reducció global dels ingressos del 50,5% respecte a l'any anterior.
El sotsdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha assenyalat que el pic màxim d'incidència de la grip va ser de 556 casos per cada 100.000 habitants i els ingressos màxims de 164; i que la incidència de Covid és gairebé "la meitat" de l'any anterior.
Mendioroz destaca que aquesta temporada passada hi ha hagut més casos però menys ingressos hospitalaris en comparativa, i ho atribueix al fet que les vacunes han ajudat a protegir a la població vulnerable; i Fernández assenyala que el 55% dels ingressats per grip no estaven vacunats, així com el 75% del total dels d'UCI.
VACUNES
La cap del Servei d'Immunitzacions de la Secretaria de Salut Pública, Montse Martínez, ha explicat que la cobertura de vacunació total de grip en la temporada 24-25 va ser del 38,10% i en Covid del 29,80%, i destaca: "Seguim estant per sobre de les cobertures que hi havia en període prepandèmic".
La vacunació ha estat superior entre les persones de 80 anys o més (66,40% vacunats de grip i 56,50% de Covid) i en els de 60 anys o mes (46,90% de grip i 37,40% de Covid); i hi ha hagut un augment de la cobertura en els de 6 a 59 mesos (menors de 5 anys) del 27% pel que fa a l'anterior, passant del 28,2% al 35,8%.
D'altra banda, la cobertura en personal sanitari contra la grip segueix en xifres similars, ja que està en el 25,3% (la temporada anterior era del 25,4%); i per zones, les regions sanitàries de Barcelona ciutat i Lleida són les que han tingut millors cobertures, i ha estat inferior a Girona, el Penedès i la Catalunya central.