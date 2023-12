Catalunya vacuna contra la bronquiolitis el 83,4% de bebès menors de sis mesos des d'octubre

Salut estima que la vacunació ha reduït un 77% les visites de bebès a Urgències

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha avançat aquest dissabte que a Catalunya ja s'ha vacunat contra el virus respiratori sincitial (VRS) --causant de la majoria de bronquiolitis-- el 83,4% de bebès menors de sis mesos des del 2 d'octubre, quan va començar la campanya.

Ho ha explicat juntament amb la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas; el pediatre de la Unitat de Malalties Infeccioses Pediàtriques de l'Hospital Vall d'Hebron i vocal de la Societat Catalana de Pediatria, Antoni Soriano, i la infermera d'atenció pediàtrica de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Granollers (Barcelona), Marta Casquete Pérez, informa la Conselleria de Salut en un comunicat.

Així, l'administració ha aconseguit una reducció important de casos de bronquiolitis, visites a urgències i hospitalitzacions per VRS i per altres causes en aquesta franja d'edat, en comparació de la resta de població en edat pediàtrica i en els anys anteriors.

Entre octubre i la segona setmana de desembre --les primeres deu setmanes de la temporada epidemiològica--, els hospitals de l'ICS han atès a Urgències 258 casos de bronquiolitis en bebès de menys de sis mesos, davant els 1.118 de l'any anterior en les mateixes setmanes: aquestes xifres suposen 860 bebès menys, la qual cosa implica una reducció del 77%.

BAIXEN UN 84% LES HOSPITALITZACIONS I UN 87% ELS INGRESSOS A L'UCI

Així mateix, les hospitalitzacions han baixat un 84,5% respecte de l'any anterior: s'han hospitalitzat 78 bebès, 424 menys que en la temporada anterior, quan en van ser 502.

També s'han reduït els ingressos a les UCI, que han baixat un 87,4%: han ingressat a l'UCI un total de 24 bebès, 167 menys que en la temporada anterior, quan en van ser 191.

La Conselleria de Salut ha distribuït 65.000 dosis als centres d'atenció primària amb pediatria i hospitals de Catalunya per fer front al VRS, que serviran per cobrir "tota la demanda que hi hagi" en menors de sis mesos que neixin fins el març del 2024.

PRESSUPOST DE 14,1 MILIONS D'EUROS

El pressupost global de la campanya és de 14,1 milions d'euros, un increment necessari per afrontar una immunització nova dins del sistema de salut, que es fa als centres d'atenció primària per als bebès nascuts entre abril i setembre del 2023 i als centres hospitalaris pels quals neixin entre octubre del 2023 i març del 2024.

Segons la Conselleria, s'estima que el 2022 a Catalunya el VRS va causar 7.523 bronquiolitis en bebès de menys d'un any, amb 1.058 hospitalitzacions --662 en llits convencionals i 396 a l'UCI--, amb un cost aproximat que va superar els 18 milions d'euros.