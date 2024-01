Catalunya va sumar 152 morts per 135 accidents en les carreteres durant 2023

La ciutat de Barcelona va registrar 20 morts



BARCELONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

Catalunya va sumar 152 morts en els 135 accidents de trànsit mortals a la xarxa interurbana durant 2023, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit (SCT).

És un 13% menys que els 175 morts de 2019, "any de referència" per al compliment dels objectius de reducció de la sinistralitat del Pla de Seguretat Viària 2020-2023, informa la Conselleria d'Interior de la Generalitat aquest dilluns en un comunicat.

Els considerats col·lectius vulnerables sumen gairebé la meitat de morts (46,3%): 53 motoristes, 12 vianants i 4 ciclistes.

L'AP-7, amb 15 morts, és la carretera amb més sinistres mortals, "malgrat que es consolida la reducció de les víctimes mortals d'aquesta via respecte a l'any passat": un 37,5% menys, ja que va haver-hi 24 morts.

El comunicat constata que "la xifra de morts d'aquest any és la mateixa que la del 2019, abans de l'alliberament dels peatges".

La resta de vies amb més sinistralitat són l'A-2 (8 morts), l'N-II (7), l'N-340 (6) i les C-32, C-37 i C-55 (5 morts cadascuna).

Les tres últimes morts de l'any són les de diumenge poc abans de les 20.00, quan un vehicle va bolcar i es va sortir de la via a la GIV-6103 al seu pas per Palau-saverdera (Girona): hi van morir un home de 48 anys, el seu fill de 16 i un altre jove de 16.

BARCELONA CIUTAT

Quant a la ciutat de Barcelona, durant 2023 van morir 20 persones per accident de trànsit, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

I la primera víctima de l'any ha mort minuts abans de les 6, quan el turisme en què viatjaven cinc persones ha xocat amb elements fixos de la Ronda sentit Besòs al seu pas pel quilòmetre 10,7, en el districte de Ciutat Vella.

El mort era passatger del cotxe, on viatjaven 4 persones més: una que ha resultat greu, dues menys greus i una passatgera donada d'alta en el mateix lloc.

Bombers de Barcelona ha informat a la xarxa social X que aquest dilluns de matinada han hagut d'intervenir en aquest accident i en un altre que hi ha hagut a la Ronda de Dalt.