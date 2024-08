Catalunya va evitar la mort per sobredosi en 146 casos durant el 2023, segons la Conselleria de Salut

Al 2022 va haver-hi 201 morts per reacció aguda a substàncies psicoactives



BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

Catalunya va evitar la mort per sobredosi en 146 casos "gràcies a les seves polítiques en danys i prevenció", ha assegurat la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat d'aquest divendres, amb motiu del Dia Internacional de la Sensibilització cap a la Sobredosi que es commemora aquest dissabte 31 d'agost.

Segons dades del departament, el 2023 es van atendre a més de 2.500 persones que van realitzar 140.662 consums i la Conselleria destaca que "cap de les sobredosis que es produeixen en aquests espais acaba en mort, és a dir que la mort per sobredosi és evitable si s'actua a temps".

A més informa que Catalunya disposa de 15 sales de consum supervisat i un centre residencial amb un espai de consum.

Segons dades del 2022, aquest any va haver-hi 201 morts per reacció aguda a substàncies psicoactives --morts per sobredosi--, i més del 95% dels casos mostren un patró de policonsum amb la presència de múltiples substàncies, la qual cosa "pot incrementar el risc de reacció adversa i les conseqüències fatals".

SUBSTÀNCIES

Les substàncies psicoactives més freqüents trobades en les morts són la cocaïna (67% dels casos), els hipnosedants (55% dels casos), l'alcohol (51%) i els opioides (45%).

Aquestes dades mostren "un lleuger canvi de patró" respecte als anys anteriors, especialment una disminució en la presència d'opioides, ja que al 2021 la presència d'opioides en morts per sobredosi representava el 63,6%.

DIFERÈNCIES PER SEXE

Per sexe, els homes representen el 80% de les morts, amb una mitjana d'edat de 45,7 anys, i les dones el 20%, amb una mitjana de 46,9 anys.

L'anàlisi de les morts segons el sexe mostra diferències en les substàncies trobades: entre els homes s'observa una major prevalença de cocaïna (73,8% davant del 41,5% de dones), i entre les dones una major presència d'hipnosedants (70,7% davant del 50,6% d'homes).

Al llarg dels anys, s'observa un "lleuger envelliment d'aquestes persones", ja que al 2022 gairebé el 40% de les persones mortes per sobredosis tenien més de 50 anys.

PREVENCIÓ

Al 2022, el 66% de les morts per sobredosi es van produir en un domicili, i "això recolza la necessitat de seguir educant en la prevenció i atenció de les sobredosi dirigida a les persones que conviuen amb una persona que consumeix drogues".

Des dels inicis del Programa de Prevenció de la Sobredosi al 2009 fins al 2023, a Catalunya s'han format 15.638 persones com a agents actius per a la identificació i atenció de la sobredosi i s'han distribuït un total de 16.180 vials de naloxona.