Catalunya va acollir un centenar de rodatges de produccions de gran format el 2024

Creixen els rodatges de llargmetratges de ficció

BARCELONA, 2 març (EUROPA PRESS) -

Catalunya va acollir 96 rodatges de produccions de gran format --que inclouen llargmetratges, documentals i sèries de metratge llarg-- durant el 2024, segons les dades provisionals facilitades a Europa Press per la Catalunya Film Commission de l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) de la Generalitat.

Amb les dades recollides a 29 de gener, a Catalunya es van rodar setze llargmetratges documentals, 48 llargmetratges de ficció, 27 sèries de televisió i cinc 'tv movies' o minisèries, tot i que la Catalunya Film Commission ha assegurat que aquesta xifra s'incrementarà.

Són unes xifres similars a les d'anys anteriors, que situen els rodatges d'aquestes produccions prop del centenar: el 2023 en van ser 107; el 2022, 115; el 2021, 120; el 2020 va baixar a 77, per la pandèmia; el 2019 en van ser 111, i el 2018 es van situar en 85.

El 2024, respecte a l'any passat i amb les dades encara sense tancar, s'ha produït un creixement dels llargmetratges de ficció, que han passat de 39 a 48, i un descens dels llargmetratges documentals, que han passat de 36 a setze.

La directora de la Catalunya Film Commission, Carlota Guerrero, ha assegurat que amb la manca de la informació que arriba dels municipis que formen part de la comissió s'observa que la majoria de produccions de metratge llarg van tenir part del seu rodatge a Barcelona, amb més de 70.

Guerrero ha afirmat que els rodatges van visitar un total de 110 municipis o agrupacions de municipis de Catalunya, destacant especialment el Maresme i Terrassa (Barcelona) --tant la ciutat com els platons del Parc Audiovisual de Catalunya-- com a zones escollides per una vintena de produccions.

DE 'SALVE MARIA' A 'BLADE RUNNER'

Entre les produccions que es van rodar a Catalunya durant l'any passat figuren els llargmetratges de ficció 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; 'Salve Maria', de Mar Coll; 'También esto pasará', de María Ripoll; 'Frontera', de Judith Colell; 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera; 'La furgo', d'Eloy Calvo; 'Ídolos', de Mat Whitecross, i 'People we meet on Vacation', de Brett Halley, entre d'altres.

Es van rodar llargmetratges documentals com '3 voltes rebel', d'Anna Maria Bofarull; 'Dreams for a better past', d'Albert Kuhn Bosch, i 'La Joia', de David Camarero, i minisèries com 'Dos tumbas', de Kike Maíllo, i 'The Witness', d'Alex Winckler.

Entre les sèrie de televisió rodades figuren les nord-americanes 'Blade Runner 2099', 'Cobra Kai 6' i 'Foundation 3'; 'Los sin nombre' de Pau Freixas, 'Pubertat' de Leticia Dolera; les britàniques 'The Night Manager' i 'The Split Special'.