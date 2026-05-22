Catalunya tindrà prop de 5.000 places més d'FP per al curs 2026-2027

El curs vinent s'oferiran 6 noves formacions
BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -
Catalunya comptarà amb 4.989 places noves de formació professional (FP) per al curs 2026-2207, de nova creació i per creixement vegetatiu, a més de 6 formacions més, informa la Conselleria d'Educació i FP en un comunicat d'aquest divendres.
Ho ha explicat la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, durant una visita institucional a l'Institut Miquel Biada de Mataró (Barcelona), en la qual ha reafirmat el compromís del Govern de "consolidar" i continuar amb el creixement de l'FP.
Les àrees professionals que experimentaran els increments més grans de places seran administració i gestió, activitats físiques i esportives, serveis socioculturals, sanitat, hostaleria, imatge personal, seguretat i medi ambient, edificació i obra civil i informàtica i comunicacions.
Els nous cicles que s'impartiran per primera vegada el curs vinent són Seguretat, orientat al perfil d'àmbit ferroviari; Serveis Funeraris; Arts del Vidre i Piragüisme en Aigües Tranquil·les, per primera vegada en centre públic.
Així mateix, també s'estrenaran cursos d'especialització en Recursos i serveis en el núvol i Coordinació del personal en reunions professionals, congressos, fires, exposicions i esdeveniments.
INVERSIÓ I PERSONAL
Per a aquest creixement de l'oferta, la Generalitat invertirà 67,5 milions d'euros en infraestructures, innovació tecnològica, programes i dotacions de professorat i personal de suport.
En referència a les dotacions de personal, creixen en 493 per fer front als nous grups de formació professional (FP) i incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.