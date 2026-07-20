Catalunya tindrà perill d'incendi tota la setmana i més elevat dimecres

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté activa tota la setmana l'alerta del pla Infocat davant la persistència d'alt perill d'incendi forestal durant tota la setmana, i dimecres es preveu "més elevat", informa en un comunicat aquest dilluns.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de calor diürna intensa per a aquest dilluns a les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell i el Segrià (Lleida), i aquest dimarts s'estendrà a les Garrigues, l'Urgell, el Pallars Jussà (Lleida) i la Ribera d'Ebre (Tarrgona).
La temperatura serà molt elevada tota la setmana i assolirà el pic de temperatura dijous.