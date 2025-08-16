Catalunya tindrà calor molt intensa aquest dissabte excepte la Cerdanya i Val d'Aran (Lleida)

13 comarques tenen perill extrem d'incendi i 9 espais naturals restringeixen l'accés
LLEIDA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -
Catalunya tindrà calor molt intensa aquest dissabte des de migdia i durant tota la tarda, excepte les comarques de la Cerdanya i la Val d'Aran (Lleida).
Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el seu pla Procicat per calor molt intensa diürna i nocturna, que va començar el dijous 14 i durarà fins a principis de la setmana vinent, informa en un comunicat.
El perill per calor es preveu especialment alt aquest dissabte a l'Alta Ribagorça (Lleida) i a les comarques de l'Alt Empordà (Girona), Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià (Tarragona).
Hi haurà calor nocturna intensa, amb afectació de matinada a les comarques de tot el litoral i prelitoral.
Aquest divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va actualitzar els avisos de calor diürna i nocturna molt intensa per al dissabte, diumenge i dilluns.
Des d'aquest dissabte està activat el nivell 4 del pla Alfa per perill extrem d'incendi en 126 municipis de 13 comarques i queda restringit l'accés a 9 espais naturals.
DIUMENGE
El nivell màxim de perill per calor arribarà aquest diumenge 17 amb temperatures que podrien rondar els 44 graus a les Terres de l'Ebre (Tarragona) i l'Alt Empordà (Girona).
Tota Catalunya tindrà calor molt intensa des de migdia i durant tota la tarda.
Les comarques que arribaran a tenir perill molt alt seran Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Priorat, Baix Camp, Tarragonès (Tarragona) i Alt Empordà (Girona).
De nit, la calor nocturna intensa afectarà de matinada a les comarques del litoral central, del litoral i prelitoral sud, les Terres de l'Ebre (Tarragona), les comarques de Ponent (Lleida) i l'Alt Empordà (Girona).
El SMC preveu que l'ona de calor duri fins al dilluns, encara que la calor intensa afluixarà.
Amb aquesta alerta, el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles ones de calor sobre la salut (Pocs) està en fase 2.
Aquest divendres es van superar els 40 graus en punts de les Terres de l'Ebre i del Priorat (Tarragona), com Vinebre (Ribera d'Ebre) amb 42,6, Aldover (Baix Ebre) amb 41,6 i El Masroig (Priorat) i Torroja del Priorat (Priorat) amb 41,1.