Catalunya tindrà 195 places més de Medicina el curs vinent i projecta arribar a les 2.025 en el 2031-32

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern ha engegat el Pla integral dels estudis de Medicina a Catalunya, que suposarà augmentar en 195 les places de Medicina del curs 2026-27 a les universitats privades, amb l'objectiu d'arribar a un total de 2.025 --entre públiques i privades-- en el 2031-32, respecte a les 1.333 actuals.
Ho ha dit aquest divendres en la jornada 'Present i futur dels estudis de Medicina a Catalunya' al Palau de Pedralbes de Barcelona, al costat de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i amb la presència de la consellera de Salut, Olga Pané, i el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
Illa ha assegurat que els graus universitaris més sol·licitats de Catalunya són els de Medicina i que, per això, "cal augmentar l'oferta per atendre aquesta vocació" dels joves i crida a generar talent perquè, al final, també suposa fer un bé per al conjunt de Catalunya.
Ha assenyalat que les 195 places noves en la privada suposen prop d'un 28% del total de l'increment previst: "Això es fa augmentant i distribuint les classes de medicina arreu del territori, amb noves incorporacions i ampliacions a universitats de tot el país".
A més, ha valorat el sistema de salut català, del qual remarca que qualsevol pot anar a un CAP de barri o a les urgències d'un hospital i que no li demanin la targeta sanitària per atendre'l: "Això avui no està garantit a molts països, ni tan sols en els que presumeixen de ser la primera potència militar del món".
INCREMENT DE PLACES DEL CURS VINENT
Aquest pla s'està treballant amb el conjunt de les universitats del sistema universitari de Catalunya i s'emmarca en el pla per apostar per un increment del nombre de places i l'ampliació de l'oferta formativa en titulacions STEM i en Medicina, per augmentar els graduats en "àrees estratègiques per al desenvolupament econòmic i assegurar l'equitat territorial en la formació superior".
Es preveu un increment de fins a un 50% de places de nou accés per al curs 2031-2032, amb 692 places noves, i passar, per tant, de les 1.333 actuals a un total de 2.025 --tenint en compte tant les universitats públiques com privades--.