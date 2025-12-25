Catalunya té carreteres afectades per la neu sobretot a Lleida

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 25 des. (EUROPA PRESS) -
Catalunya té carreteres afectades per la neu aquest dijous des del matí, sobretot a Lleida, i també alguna a Girona i Barcelona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
A Lleida hi ha restricció de vehicles de tercera categoria a la N-260 Xerallo-Pont de Suert i a la N-260 Ribera d'Urgellet-Soriguera, i restricció per a vehicles articulats a la N-230 Vilaller-Vielha e Mijaran.
Calen cadenes a la C-28 al Port de la Bonaigua, N-141 Bossòst, C-142b Pla de Beret, C-462 i C-563 Josa i Tuixén, C-28 Port de la Bonaigua, L-500 i L-501 Vall de Boí, LV-5004 Espot, LV-4036 Llers de Cerdanya, LP-4033a i LP-4033b Bellver de Cerdanya, LV-5224 Sort, L-503 la Torre de Cabdella, LV-4241 Lladurs-Guixers, LV-5055 Vielha-Vilamós, LV-5052 Vielha e Mijaran, L-911 Isona i Conca Dellà, LV-5131 Sort-Soriguera, LV-5134 Valls d'Aguilar, LV-4037 Prullans, LV-5223, LV-5223 i LV-5225 Sort.
A Girona, hi ha restricció de vehicles de tercera categoria a la GIV-4016 a la Collada de Toses.
I a Barcelona s'ha tallat per neu i vent la BV-4024 al Coll de Pal.