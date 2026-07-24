Catalunya té 161 municipis en perill extrem d'incendi forestal aquest divendres

AGENTS RURALS DE CATALUNYA
BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
161 municipis de 22 comarques catalanes han assolit aquest divendres el nivell 4 de perill extrem per risc d'incendi forestal, informen els Agents Rurals en un missatge a X recollit per Europa Press.
Continua restringit l'accés a 7 espais naturals, com la Baronia de Rialb (Lleida) i el de Montserrat (Barcelona), alhora que algunes comarques, com el Solsonès i el Pallars Jussà (Lleida) registren un perill extrem pràcticament a tota la superfície.
Els municipis en nivell 3 per perill molt alt també han pujat dels 463 als 472.