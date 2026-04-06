Catalunya tanca la Setmana Santa sense morts a la xarxa interurbana de carreteres

BARCELONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha tancat les vacances de Setmana Santa sense morts a la xarxa interurbana de carreteres, des de divendres a les 12 fins aquest dilluns (festiu) a les 20, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Durant l'operació retorn', entre les 12 de diumenge i les 20 d'aquest dilluns, han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 545.000 vehicles, el 92% dels 590.000 previstos fins a mitjanit.
Diumenge es va registrar un increment del 7% en la mobilitat de tornada respecte a l'any passat, i aquest dilluns un 6% més que l'any passat.
MENYS RETENCIONS
El factor de retenció (que relaciona la durada i la longitud de les congestions) s'ha reduït un 5% a la xarxa viària en comparació a l'any passat, i a l'AP-7 aquest indicador s'ha reduït un 23%, per sota del valor registrat el 2025.
Sobre les 19 d'aquest dilluns "pràcticament ja no hi havia retencions a la majoria de vies": no n'hi havia ni a l'AP-7 nord ni a l'Eix de Llobregat o C-16 ni a l'N-260 ni a la C-17.
A aquella hora només es mantenien cues a l'AP-7 a la zona de Banyeres del Penedès/Castellet i la Gornal en sentit nord, a l'AP-2 a Montblanc, i a l'A-2 a Jorba sentit Barcelona per obres.