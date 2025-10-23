Publicat 23/10/2025 21:18

Catalunya tanca l'alerta per vent amb un miler de serveis dels Bombers i 1.200 trucades

Catalunya ha tancat sobre les 20.45 hores l'alerta per l'episodi de fortes ratxes de vent que ha afectat a diversos punts del territori i ha provocat que els Bombers de la Generalitat hagin atès un miler de serveis i el telèfon d'emergències 112 hagi rebut 1.217 trucades.

Així ho ha explicat la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en una anotació a 'X', recollida aquest dijous per Europa Press.

"Majoritàriament, han estat danys en mobiliari i arbrat caigut", ha detallat la consellera, al mateix temps que ha destacat la feina encomiable dels servidors públics i els equips d'emergències.

