Catalunya tanca l'alerta Inuncat i manté la prealerta per pluges intenses

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dimecres a la tarda l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat), tot i que manté la prealerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda i nit.

D'aquesta manera, es manté l'avís per intensitat de pluges, tot i que en baixa la probabilitat i es preveu una afectació de caràcter local, amb precipitacions intenses al Pirineu i Prepirineu occidentals i a la costa central i nord del territori, segons ha informat Protecció Civil en un comunicat.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es dona per acabat l'episodi d'acumulació de pluja i es rebaixa el grau de perill per intensitat, i avisa de pluges superiors als 20 litres per metre quadrat (l/m2) en 30 minuts que poden anar acompanyades de tempesta.

Durant l'episodi de pluges, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 142 trucades relacionades amb 102 incidents; per municipis, Tarragona ha registrat 15 trucades, Reus (Tarragona) 10, Barcelona 7, l'Albi (Lleida) 6, Lleida 6 i Veciana (Barcelona) 6.

Els Bombers de la Generalitat han atès un total de 114 avisos des de l'inici de l'alerta, principalment per sanejament de façanes, neteja de calçades per despreniments de roques i retirada de branques caigudes.