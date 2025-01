Catalunya tanca el 2024 amb l'exhumació de 26 víctimes de la Guerra Civil i el franquisme

BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya ha intervingut 28 fosses i ha exhumat les restes òssies de 26 víctimes de la Guerra Civil i del franquisme el 2024, segons ha informat en un comunicat aquest dijous.

El director general de Memòria Democràtica, Francisco Xavier Menéndez, ha manifestat que "les intervencions són clau per garantir que les víctimes no caiguin en l'oblit i per avançar en el reconeixement de les famílies" i ha expressat el seu agraïment als equips tècnics i professionals que ho han fet possible.

El segon any del Pla de Fosses 2023-2025 s'ha centrat en intervencions a Bovera, Artesa de Segre, Almatret, Móra la Nova, Bellaguarda, Alòs de Balaguer, Sant Joan de Vilatorrada, Gurb, la Granadella, Sant Romà d'Abella, Soses, Corbera d'Ebre, Móra d'Ebre, la Baronia de Rialb, Ascó, Artesa de Lleida, Ventalló i Castellfollit de Riubregós.

A més, s'han entregat les restes òssies del soldat republicà Josep Bellet Pérez a la seva família: es tracta de la primera persona identificada de la fossa del cementiri de Salomó (Tarragona), intervinguda el 2020, i la 26a a Catalunya gràcies al programa d'identificació genètica impulsat pel departament el 2016 i que reuneix més de 4.000 mostres d'ADN.

A Catalunya s'han excavat un total de 123 fosses i s'han registrat 236 troballes de restes superficials i per al primer trimestre del 2025 hi ha previst actuacions a 14 fosses de 8 municipis --Vila-sana, Ascó, Alentorn i Artesa de Segre, Corbera d'Ebre, Gandesa, Cabra del Camp, la Fuliola i Ullastrell--.