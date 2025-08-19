Catalunya surt de l'alerta màxima per risc d'incendis i reobre espais naturals

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya ha desactivat durant la matinada d'aquest dimarts l'alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) després d'experimentar una millora del risc d'incendi generalitzada al territori, informa Protecció Civil en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Així, s'aixequen les restriccions vigents des del dissabte davant de l'activació del nivell 4 del Pla Alfa d'Agents Rurals per risc extrem d'incendis en més d'un centenar de municipis, que va suposar l'augment d'efectius dels cossos operatius i la restricció en espais naturals de diversos punts del territori.
Segons Protecció Civil, en aquests moments cap municipi es troba en el nivell 4 del Pla Alfa ni tampoc en el 3, relatiu al risc molt alt d'incendis, per la qual cosa els espais naturals queden oberts de nou.