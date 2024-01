Catalunya "ha superat el pic epidèmic" de la grip i el nivell de transmissió és moderat

"Clar descens" d'ingressos relacionats amb la covid-19 amb 88 menys a planta i 7 menys a l'UCI

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

L'onada epidèmica de la grip a Catalunya "ha superat el pic epidèmic" aquesta setmana i el nivell de transmissió és moderat, segons l'última actualització del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC) d'aquest dimarts.

Entre el 15 i el 21 de gener la incidència de les infeccions respiratòries agudes (IRA) es manté en descens respecte a la setmana anterior, amb una taxa de 730 afectats per 100.000 habitants i 57.502 casos d'IRA registrats.

Per distribució, la grip és el virus més freqüent (38,9%), seguit del rinovirus (12,3%), el SARS-CoV-2 (7,5%) i el VRS (5,9%).

En la població pediàtrica, la positivitat dels multitests també mostren la grip com el virus més circulant (55,7%), en lleu ascens pel que fa a la setmana prèvia, seguit del VRS (4,5%), que continua en descens.

El pic estimat actual de la incidència de l'onada epidèmica de la grip és de 284 casos per 100.000 habitants i es detecta un augment de la incidència de la grip en la població pediàtrica, la qual cosa "podria indicar, igual que l'any passat, l'inici d'un segon pic de grip".

En canvi, l'onada de VRS continua en descens i el pic d'incidència és "clarament inferior" al de l'any passat: es manté la tendència de finalització de l'onada epidèmica actual amb una incidència estimada de 43 casos per 100.000 habitants.

D'altra banda, s'han registrat 3.217 casos de faringitis estreptocòccica (el 34,8% del total de faringitis) i 339 d'escarlatina, i es manté l'augment d'incidència de faringitis estreptocòccica (41 casos per 100.000 habitants) i d'escarlatina (4 casos per 100.000 habitants), la qual cosa indica la "segona onada epidèmica per Streptococcus pyogenes".

COVID-19

La incidència estimada de la covid-19 es manté en descens, amb 55 casos per 100.000 habitants, a més dels ingressos relacionats, amb un "clar descens".

En concret, hi ha 536 persones ingressades amb covid-19 en llits convencionals, 88 menys que la setmana anterior, i 19 persones ingressades a la unitat de cures intensives (UCI), 7 menys que la setmana anterior, i també continuen a la baixa les consultes a urgències i la proporció d'ingressos "que es podria esperar durant aquestes dates".

En la setmana 52, la variant de la covid-19 JN.1 continua "clarament predominant" (96% de les mostres).

VACUNACIÓ

La cobertura vacunal de les persones vulnerables respecte a la covid-19 és del 60% per a més grans de 80 anys i del 47% per a les persones d'entre 70 i 79 anys.

La cobertura de la grip en aquests grups d'edat és superior a la de la covid-19, amb un 67% i un 55% respectivament.