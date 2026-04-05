Catalunya suma 7 rescats en el medi natural aquest diumenge i Bombers demana planificar les sortides

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han fet aquest diumenge 7 serveis en el medi natural en 7 municipis catalans, amb 6 ferits rescatats, no especialment greus, i 1 home gran indisposat.
Ha estat a Castellar del Vallès, Tavertet, Montmajor (Barcelona), Tarragona, l'Ampolla, La Ràpita (Tarragona) i Sant Esteve de la Sarga (Lleida), informen en un comunicat.
Els bombers han recordat que, durant aquestes vacances de Setmana Santa, ja van fer 15 serveis d'aquest tipus divendres i 9 dissabte: per això, han reiterat que cal planificar les excursions a la muntanya, anar-hi ben equipat i minimitzar riscos.