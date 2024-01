Catalunya suma més 'okupacions' el 2023 que les tres comunitats següents amb més casos

MADRID, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha tingut el 2023 més 'okupacions' d'habitatges que la suma d'Andalusia, Comunitat Valenciana i la Comunitat de Madrid, les tres comunitats que li segueixen amb més infraccions penals, tant de violació de domicili com d'usurpació.

Les infraccions relacionades amb l'okupació' tenen una lleu tendència a la baixa en el conjunt d'Espanya des que, al setembre de 2020, van entrar en vigor les ordres de Fiscalia i del Ministeri de l'Interior per combatre aquest problema: dels 17.274 casos de 2021 es va passar a 16.726 (-3%) un any després; i fins a agost de 2023 --última dada consolidada-- van 10.345 'okupacions'.

Segons dades del Sistema Estadístic de Criminalitat del Ministeri de l'Interior consultades per Europa Press, Catalunya segueix liderant de forma destacada les 'okupacions' en sumar el 40% dels 10.345 casos comptabilitzats en el conjunt d'Espanya fins a agost de 2023.

Registra 4.218 infraccions segons l'estadística d'Interior, que no discrimina entre delictes de violació de domicili i usurpació per ser competència judicial. És a dir, baixa un 14% respecte al mateix mes de 2022, per la qual cosa el descens a Catalunya és 3 punts superior al conjunt d'Espanya.

No obstant això, la dada a Catalunya segueix sent alt en comparació d'altres comunitats amb poblacions semblants: la Comunitat de Madrid registra 1.025 okupacions (-1%), Andalusia té 1.607 (-6%) i Comunitat Valenciana anota 1.134 (-21%). Per tant, Catalunya segueix sumant més que les altres tres autonomies juntes.

EVOLUCIÓ DES DE LA INSTRUCCIÓ DE 2020

El setembre de 2020, després d'un estiu amb notícies sobre ocupacions d'immobles que va derivar en debat polític, la Fiscalia General de l'Estat va dictar una instrucció per agilitar les mesures cautelars i facilitar el desallotjament quan s'incorri en un delicte de violació de domicili, al que va seguir una altra instrucció d'Interior per unificar criteris d'actuació.

Segons l'estadística d'Interior consultada per Europa Press, amb dades de totes les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, el 2020 es van comptabilitzar 14.792 infraccions penals. El 2021, primer any amb la instrucció en vigor, aquests delictes van pujar a 17.274 (+16%), encara que el 2022 la xifra es va moderar a 16.726 (-3%). El 2023, fins a agost, en el conjunt d'Espanya hi va haver 10.345 'okupacions'.

El 2020, en aprovar la instrucció 'antiokupes', el Ministeri de l'Interior reconeixia la "confusió i alarma social", i ho va relacionar a les diferències entre violació de domicili i la usurpació: en els primers casos es contempla que les Forces de Seguretat desallotgin tant en primers com en segons habitatges "sense necessitat de sol·licitar mesures judicials, en cas de delicte flagrant, de forma immediata", incloent la "identificació dels ocupants i la seva detenció si escau".

Des d'Interior es remeten a les dades de la Fiscalia General de l'Estat recollits en la memòria de la institució corresponent a l'any 2022, on queda constància que només el 0,16% dels delictes genèrics d'ocupació es refereixen a delictes de violació de domicili. En concret, es van incoar 8.868 procediments per usurpació, un 9% menys que l'any anterior, i 96 procediments per violació de domicili.