Catalunya suma 15 rescats de muntanya aquest divendres i Bombers demana planificar les sortides

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han fet 15 rescats de muntanya aquest divendres a 15 localitats catalanes i hi han atès 17 persones, per indisposicions i ferides de diversa consideració o bé en no poder seguir el seu camí per diverses raons, informen en un comunicat.
Ha estat a Viladecans, Castelldefels, Sant Quirze Safaja, Sant Martí Sarroca, Castellar del Vallès, Rupit i Pruit, Bagà (Barcelona), Horta de Sant Joan, Alfara de Carles, Montblanc, La Bisbal del Penedès (Tarragona), Arbúcies, Vilallonga de Ter (Girona), La Pobla de Segur i Àger (Lleida).
Els bombers atribueixen aquest augment de serveis a l'increment de la mobilitat i les activitats en el medi natural, però demanen planificar les activitats de muntanya, també consultant el Butlletí de Perill d'Allaus en cas d'anar a llocs nevats.