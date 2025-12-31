Catalunya, segona comunitat amb més assassinades per violència de gènere el 2025 després d'Andalusia

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA/SEVILLA 31 des. (EUROPA PRESS) -
Catalunya és la segona comunitat amb més dones assassinades per violència de gènere enguany, amb 5, segons dades del Ministeri d'Igualtat recollides per Europa Press.
A tota Espanya han estat 46 víctimes mortals, i per davant hi ha Andalusia, amb 14.
Després d'Andalusia i Catalunya hi ha Madrid i Comunitat Valenciana, amb 4; Extremadura, amb 3; Astúries, Canàries, Castella-la Manxa, Galícia i Murcia, amb 2; i Aragó, Balears, Castella i Lleó, Navarra, País Basc i La Rioja, amb 1.