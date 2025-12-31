Publicat 31/12/2025 10:33

Catalunya, segona comunitat amb més assassinades per violència de gènere el 2025 després d'Andalusia

Catalunya és la segona comunitat amb més dones assassinades per violència de gènere enguany, amb 5, segons dades del Ministeri d'Igualtat recollides per Europa Press.

A tota Espanya han estat 46 víctimes mortals, i per davant hi ha Andalusia, amb 14.

Després d'Andalusia i Catalunya hi ha Madrid i Comunitat Valenciana, amb 4; Extremadura, amb 3; Astúries, Canàries, Castella-la Manxa, Galícia i Murcia, amb 2; i Aragó, Balears, Castella i Lleó, Navarra, País Basc i La Rioja, amb 1.

