Catalunya restringirà el pas de camions a l'AP-7 per l'eclipsi del 12 d'agost

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat restringirà la circulació de vehicles pesants en sentit sud a l'AP-7 per l'eclipsi solar del 12 d'agost des de les 14 hores fins a la mitjanit entre Martorell (Barcelona) i Ulldecona (Tarragona), i demanarà a la Direcció General de Trànsit (DGT) que també ho faci en sentit nord per facilitar la mobilitat i donar més capacitat a aquesta via.
És una de les mesures que inclou el dispositiu del Govern per l'eclipsi i que han presentat aquest divendres en una roda de premsa la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i la de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i a la qual han assistit representants de la conselleria de Salut, Trànsit, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, els Agents Rurals i el 112.
Parlon ha explicat que el pla específic a l'AP-7 és per garantir la "fluïdesa" a la via, que es preveu que sigui la carretera principal per la qual es desplaci tothom qui vulguin veure aquest fenomen des de les comarques de Tarragona, i ha recordat que hi ha 18 punts oficials per veure l'eclipsi.