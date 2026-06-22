Catalunya resol favorablement 42.545 expedients d'estrangeria des d'aquest abril

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha tramitat 47.596 expedients d'estrangeria en el marc del pla de xoc a les oficines d'estrangeria per agilitzar tràmits, que va començar aquest abril passat, amb un 99,8% resolts i, d'aquests, 42.545 han estat favorables (el 89,6%).
Ho ha explicat el delegat del Govern central, Carlos Prieto, aquest dimarts en una roda de premsa per presentar els resultats d'aquest pla de xoc, juntament amb la subdelegada a Barcelona, Mari Carmen Garcia-Calvillo; el de Lleida, José Crespin; el de Girona, Pere Parramon i la de Tarragona, Elisabet Romero.
Prieto ha qualificat d'èxit aquest pla de xoc perquè 42.545 persones passen de situació irregular a una situació administrativa amb la qual poden residir i treballar a Espanya: "Són notícies molt positives per al conjunt de la ciutadania i els objectius que aquest govern havia plantejat".