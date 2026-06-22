Publicat 22/06/2026 13:03

Catalunya resol favorablement 42.545 expedients d'estrangeria des d'aquest abril

Prieto, al centre, amb els subdelegats del Govern central, aquest dimarts en la roda de premsa
EUROPA PRESS

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha tramitat 47.596 expedients d'estrangeria en el marc del pla de xoc a les oficines d'estrangeria per agilitzar tràmits, que va començar aquest abril passat, amb un 99,8% resolts i, d'aquests, 42.545 han estat favorables (el 89,6%).

Ho ha explicat el delegat del Govern central, Carlos Prieto, aquest dimarts en una roda de premsa per presentar els resultats d'aquest pla de xoc, juntament amb la subdelegada a Barcelona, Mari Carmen Garcia-Calvillo; el de Lleida, José Crespin; el de Girona, Pere Parramon i la de Tarragona, Elisabet Romero.

Prieto ha qualificat d'èxit aquest pla de xoc perquè 42.545 persones passen de situació irregular a una situació administrativa amb la qual poden residir i treballar a Espanya: "Són notícies molt positives per al conjunt de la ciutadania i els objectius que aquest govern havia plantejat".

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