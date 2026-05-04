Catalunya registrava 8.210.710 habitants a 1 de gener del 2026, segons l'Idescat

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
Catalunya tenia 8.210.710 habitants a 1 de gener del 2026, la qual cosa suposa un augment de 56.083 persones durant el segon semestre del 2025, segons dades provisionals de l'avançament de les estimacions de població de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
En termes interanuals, el creixement estimat és de 86.584 habitants (1,1%), ha informat l'Idescat en un comunicat aquest dilluns.
PER PROVÍNCIES
El segon semestre del 2025, la població s'ha incrementat a les 4 províncies catalanes: a Barcelona en 41.546 persones; a Girona en 3.626; a Lleida en 3.572 i a Tarragona en 7.339.
Amb relació a l'any anterior i en termes relatius, on més ha crescut la població és a Tarragona, amb un creixement interanual de l'1,6%; a Barcelona el creixement és de l'1,0%; a Girona de l'1,1% i a Lleida de l'1,4%.
GRUPS D'EDAT
Per grans grups d'edat, l'únic que ha disminuït en els últims 6 mesos de l'any 2025 és el de 0 a 15 anys (-7.796 persones) i, en canvi, ha augmentat la població de 16 a 64 anys (43.512) i també la de 65 anys o més (20.367).
Amb relació a un any enrere i en termes relatius, la població de 0 a 15 anys ha baixat un 1,9%, mentre que la de 16 a 64 anys ha crescut un 1,3% i la de 65 anys o més ho fa en un 2,3%.