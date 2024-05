Catalunya registra un "rècord històric" amb 66.500 hectàrees de boscos afectats per la sequera

La Selva, l'Empordà, el Gironès (Girona) i Osona (Barcelona), les zones més afectades

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

Catalunya va registrar un "rècord històric" de boscos afectats per la sequera el 2023, amb un total de 66.500 hectàrees de boscos que han perdut fulles, s'han secat o que han mort a causa de la falta de recursos hídrics.

Són dades del projecte Deboscat, que va començar el 2012 i que fa un seguiment dels episodis de sequera dels boscos de Catalunya per veure'n l'evolució, informa aquest dimecres el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf) en un comunicat.

La persistència de la sequera a Catalunya ha fet que la campanya del 2023 hagi estat "la més extensa de tota la sèrie d'anys del Deboscat", i la meitat dels boscos afectats són masses forestals que ja s'havien vist afectades el 2022.

L'any 2023 el Baix Empordà va registrar el rècord de noves afectacions, amb 9.230 hectàrees, la Selva 4.650 hectàrees, el Gironès (Girona) 3.320 hectàrees i Osona (Barcelona) 2.265 hectàrees, valors que estan "molt per damunt" dels de campanyes anteriors.

La coordinadora del Deboscat, Mireia Banqué, ha assegurat que aquests resultats demostren que la societat es preocupa molt per si els boscos es cremen quan, a parer seu, hauria d'estar preocupada "per si es moren de set i de calor, com ha passat aquest 2023".

MÉS AFECTACIÓ

Les comarques amb més superfície afectada són el Baix Empordà i la Selva amb prop de 10.000 hectàrees afectades en cada cas; seguides d'Osona, el Berguedà (Barcelona), el Pallars Jussà, la Noguera (Lleida) i el Gironès, totes amb afectacions d'entre 5.000 i 7.000 hectàrees.

El nombre d'hectàrees registrat és "tan elevat" que el gràfic de l'informe només mostra les comarques amb més de 500 hectàrees (mentre que en informes anteriors ho feien a partir de les 50 hectàrees).

En el cas del Baix Empordà, gran part de l'afectació és nova del 2023; la Selva, té la meitat de les afectacions noves i la resta són antigues; i en el cas del Gironès més de la meitat són noves; i comarques com la Noguera, el Berguedà, el Pallars Sobirà (Lleida) i l'Anoia (Barcelona) tenen molt poca afectació nova.

ESPÈCIES

Els pins, "que sempre havien registrat valors de superfície afectada molt baixos", van tenir el 2023 una superfície afectada que supera la majoria dels valors de la sèrie de planifolis, amb 15.600 hectàrees en total.

D'altra banda, la superfície de planifolis afectada el 2023 va ser de 40.800 hectàrees, sumant la superfície nova i l'antiga, amb l'alzina i la surera com les espècies amb més superfície afectada.