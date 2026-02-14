Catalunya registra més de 3.000 agressions al personal sanitari el 2025

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Salut està desplegant un nou registre unificat d'aquest tipus de violència
BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
Catalunya va registrar al llarg de 2025 un total de 3.039 agressions al personal sanitari, segons dades del registre de l'Observatori per a Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya (OSVASC) als quals ha tingut accés Europa Press a través de la Conselleria de Salut de la Generalitat.
Enfront d'aquesta situació, Salut està desplegant junt amb la majoria d'agents del sector un nou registre unificat que permet monitorizar la violència contra sanitaris i explotar les dades en matèria de prevenció, alhora que treballa en una llei que permetrà sancionar les agressions com ja fan altres comunitats autònomes, on les multes poden arribar fins a 600.000 euros.
LA MAJORIA, AGRESSIONS NO FÍSIQUES
Les agressions no físiques constitueixen la "gran majoria" d'episodis registrats (89,37%), sent pràcticament totes en el marc de l'atenció presencial, mentre les físiques van suposar un 10,92%.
La major part de les agressions es va produir en consulta (39,09%), seguit dels punts d'admissió o informació (28,46%), l'hospitalització (14,15%) i els serveis d'urgències (13,33%).
En la majoria dels casos, l'agressió es produeix en presència d'altres persones, la qual cosa, segons l'OSVASC, posa de manifest "el seu impacte en l'entorn assistencial".
PERFIL DE L'AGRESSOR
L'agressor és generalment el propi usuari o pacient (75,26%), seguit de familiars o acompanyants (22,01%); predominen els homes com a agressors (62,92%), i s'identifica un percentatge "rellevant" de reincidència (26,19%).
La causa més freqüentment al·legada està relacionada amb l'atenció percebuda per part de l'usuari (29,94%), seguida de causes alienes a l'organització o a l'assistència (25,80%), de les demandes de l'usuari (18,13%) i de causes vinculades al propi acte sanitari o administratiu (17,67%).
PERFIL DE LA VÍCTIMA
Les víctimes van ser, en la seva major part, personal d'infermeria (27,21%) i personal facultatiu (27,15%), seguides del personal administratiu (23,46%); en el 61,17% dels casos, els fets es van produir en atenció primària, mentre l'atenció hospitalària i les emergències extrahospitalarias van concentrar un 29,42% i un 9,71% de situacions de violència, respectivament.
Els agressions afecten majoritàriament a les dones, que representen el 78,18% dels casos registrats enfront del 21,82% dels homes, un percentatge que s'apropa a la proporció de gènere entre els treballadors del sistema públic (75%-25%, aproximadament).
Per grups d'edat, el més afectat és el de 25 a 35 anys (33,60%), seguit dels trams de 36 a 45 anys i de 46 a 55 anys, tots dos amb un 23,99%.
En declaracions a Europa Press, el director de professionals de la Salut, Jordi Vilana, ha situat aquestes xifres en un context de descontentament social i insatisfacció amb el sistema sanitari, alguna cosa que se sumeixi a la creixent complexitat de l'atenció sanitària i a una sensació d'impunitat per part dels agressors: "1 de cada 4 és reincident", assenyala.
NOU REGISTRE
Fins ara, cada hospital informava a títol individual dels casos d'agressions, però de cara a 2026 la Generalitat està desplegant un registre unificat d'agressions a sanitaris que integrarà a --i estarà a la disposició de-- tots els centres de Catalunya.
Servirà no només per disposar de dades sòlides i monitorizar la situació, sinó per explotar les dades --per exemple, amb un mapa de calor-- i prendre decisions sobre aquest tema, alhora que es crea una "cultura de la notificació".
El nou registre, l'origen del qual es remunta a un acord de Govern de 2022, està impulsat per l'OSVASC, que inclou a la Conselleria, sindicats, patronals, consorcis, col·legis professionals, l'Institut Català de la Salut (ICS) i representants de pacients, entre altres.
Vilana ha explicat que l'objectiu és "tenir una visió a nivell global de tot el sector", incloent la part pública, privada i concertada, i ha apuntat que la meitat dels proveïdors ja estan inclosos.
La previsió és incorporar el 100% del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat) el segon o tercer trimestre de 2026, així com d'integrar el sector privat progressivament.
SANCIONS I COL·LABORACIÓ AMB MOSSOS
Al llarg de 2026, la Generalitat preveu aprovar, d'una banda, el decret que donarà cobertura legal al registre, i per l'altre, una llei --que de moment està en fase de memòria preliminar-- que permeti aplicar un procediment sancionador després de les agressions.
Salut està estudiant la quantia de les possibles multes a partir del que ja aplica en altres comunitats, on les quantitats oscil·len entre els 300-600 euros, en els casos més lleus, fins als 600.000 euros, en els més greus.
La Conselleria col·laborarà amb els Mossos d'Esquadra, que podran accedir al mapa de calor, i quan un professional denunciï una agressió, podrà usar l'adreça de l'hospital en comptes del seu domicili particular; a més, cada centre sanitari tindrà un telèfon de Mossos de referència, alguna cosa que ja ocorre en alguns casos però que es vol sistematitzar.