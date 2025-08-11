Catalunya registra aquest dilluns el dia més calorós de l'estiu amb 43,8ºC a Vinebre (Tarragona)

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha registrat aquest dilluns el dia més calorós d'aquest estiu, amb temperatures rècord a punts de Ponent, Ebre i Prepirineu i en el qual ha destacat Vinebre (Tarragona), que amb 43,8ºC ha assolit la temperatura més alta registrada aquest any, ha informat el Meteocat en una anotació ea 'X' recollida per Europa Press.
De fet, hi ha hagut rècords de temperatures màximes en 5 de les 121 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) amb dades de més de 20 anys: Vinebre, amb 43,8ºC; Ascó (Tarragona), amb 42,2ºC; Batea (Tarragona), amb 41,5ºC; Horta de Sant Joan (Tarragona), amb 40,4ºC; i La Seu d'Urgell (Lleida), amb 40ºC.
La nit del diumenge va ser a més la més càlida d'aquest estiu, de moment, en alguns sectors de Catalunya: la temperatura no ha baixat dels 25ºC en trams del litoral i dels 20ºC en bona part de l'interior, segons el Meteocat.