Catalunya registra 91 detinguts i 934 avisos a Bombers durant la revetlla de Sant Joan

278.344 vehicles surten de l'àrea de Barcelona en una operació sortida sense accidents mortals



BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 91 persones i els Bombers de la Generalitat ha rebut 934 avisos, la majoria per incendis urbans, aquest divendres a la nit durant la revetlla de Sant Joan a Catalunya.

De les 91 detencions, 35 estan relacionades amb delictes contra el patrimoni; 11 amb delictes de lesions; 15 han estat per violència de gènere o en l'àmbit de la llar i 30 per altres fets, informa la Conselleria d'Interior en un comunicat.

Mossos ha fet 42 controls d'alcohol i drogues a carreteres de tot el territori: de les 1.201 lectures d'alcoholèmia, 112 han resultat positives, 14 de les quals han estat de tipus penal, i s'han sancionat 16 conductors per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.

De les 934 trucades a Bombers, registrades entre les 20.00 hores de divendres i les 08.00 de dissabte, les comarques amb més concentració de serveis han estat el Baix Llobregat (155); el Vallès Occidental (132); el Barcelonès (109); el Maresme (40) i l'Alt Empordà (38).

MORT ACCIDENTAL EN CAURE EN UNA FOGUERA

El servei més destacat de Bombers ha estat a Gimenells i el Pla de la Font (Lleida), on un home va morir accidentalment en caure en una foguera i no poder-ne sortir: van rebre l'avís a les 22.12 hores i es van desplaçar al lloc efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida.

D'altra banda, el gruix dels serveis atesos pels Bombers corresponen a incendis de vegetació, amb un total de 289 des de les 20.00 hores, seguit dels incendis de contenidors de residus i en habitatges, amb 267 i 28, respectivament.

OPERACIÓ SORTIDA SENSE ACCIDENTS MORTALS

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha xifrat en 278.344 els vehicles que han sortit de l'àrea de Barcelona entre les 15.00 hores de divendres i les 09.00 de dissabte en una operació sortida sense cap accident mortal.

Els 278.344 vehicles que han sortit de l'àrea de Barcelona fins a les 09.00 hores representen un 60,5% dels 460.000 vehicles que Trànsit preveu que surtin fins a les 15.00.

A LES 16.00 VAN SORTIR 42.000 VEHICLES PER HORA

L'hora de més intensitat de sortida de vehicles va ser divendres a les 16.00, quan es va registrar una sortida de 42.000 vehicles per hora, per sobre dels 37.000 vehicles per hora del 2022, i les vies més afectades per les retencions van ser l'AP-7, la C-32, la C-33, la C-16, la C-17, la C-14 i l'A-2.

A les 18.00 hores s'havien registrat 41 incidències entre accidents i avaries: l'accident més destacable es va produir a la C-32 nord, a Arenys de Mar (Barcelona), on un motorista va resultar ferit de gravetat.

844 ACTUACIONS D'AGENTS RURALS i 477 ATENCIONS MÈDIQUES

Els Agents Rurals han dut a terme un total de 844 actuacions relacionades dins del dispositiu activat entre dimarts i divendres, 516 de les quals van ser inspeccions de fogueres i 222 relacionades amb el llançament de petards i material pirotècnic.

Un total de 477 persones han rebut assistència als hospitals i Centres d'Urgència d'Atenció Primària (CUAP) a Catalunya, la majoria per cremades, lesions, amputacions i afectacions oculars produïts per les fogueres i els petards.

Quant al tipus de lesions, s'han registrat 167 cremades --154 lleus i 13 greus--; 45 traumatismes o amputacions, i 64 lesions oculars, i del total d'atesos, 170 són menors d'edat: 105 de menys d'11 anys i 65 menors entre 11 i 17 anys.

2.956 TRUCADES AL TELÈFON 061 I 7.324 AL 112

El telèfon 061 Salut Respon ha rebut 2.956 trucades entre les 20.00 hores de divendres i les 07.00 de dissabte per 2.361 incidents diferents, un 7% de les quals per qüestions relacionades amb la revetlla, amb un total de 177 persones ateses.

Aquestes 177 persones ateses representen un 1% menys respecte de l'any anterior, i 128 d'elles van ser ateses per intoxicacions; 12 per agressions; 23 per accidents de trànsit i 14 per cremades.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 7.324 trucades vinculades a 4.383 incidents relacionats amb la revetlla, un 30,23% més de les 5.624 trucades que va rebre el 2022, vinculades a 2.933 incidents.