Catalunya registra 80 morts en les carreteres fins al 31 de juliol, un 9% menys que fa un any

BARCELONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de 80 persones han mort en 76 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al 31 de juliol, un 9% menys que fa un any, quan es van registrar 88 morts, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
El nombre de ferits greus ha descendit un 15%, passant de 493 a 418, mentre que Trànsit ha destacat que la mortalitat s'ha reduït un 21% respecte a 2019, any de referència per als objectius de reducció.
Els usuaris vulnerables concentren el 57,5% de les víctimes mortals, amb 32 motoristes, 9 vianants i 5 ciclistes morts, per la qual cosa el SCT ha demanat a aquests col·lectius augmentar la percepció del risc i a la resta de conductors mantenir actituds de respecte i precaució.
Per edats, el grup amb més víctimes mortals és el de 45 a 54 anys, amb 18 morts, encara que Trànsit ha alertat de l'increment de les morts entre els majors de 65 anys, que han passat de 12 a 19 en l'últim any, i ha assenyalat que l'AP-7 és la via amb més morts, amb 11, seguida de la A-2, amb 4, i de l'N-340 i la C-25, amb 3 cadascuna.
Per províncies, Barcelona registra 34 víctimes mortals i Tarragona 17, ambdues amb un descens respecte a l'any passat, mentre que Girona suma 18 morts, deu més que en el mateix període de 2025, i Lleida comptabilitza 11, vuit menys.