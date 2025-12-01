Catalunya registra 487 diagnòstics nous de VIH el 2024, una "lleugera disminució" respecte al 2023

36.524 persones viuen amb VIH a Catalunya
Catalunya ha registrat 487 diagnòstics nous de virus de la immunodeficiència humana (VIH) el 2024, la qual cosa suposa una "lleugera disminució" respecte al 2023, segons dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la sida de Catalunya.
Dels nous casos, que representen una taxa de 6,1 casos per 100.000 habitants, el 82,1% corresponen a homes i la resta a dones, amb una mitja d'edat de 39 anys, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat en motiu del Dia Mundial de la Sida, que se celebra cada 1 de desembre.
En total s'estima que 36.524 persones viuen amb VIH a Catalunya, amb un "descens gradual" durant el període 2010-2024, i ha passat de 12,2 casos per 100.000 habitants el 2010 a 6,1 casos el 2024, amb una reducció mitjana anual del 4,4%.
La situació és "atribuïble" a l'expansió del tractament, que des del 2015 és universal, a més de a l'augment de l'ús de la profilaxi preexposició al VIH (PrEP) i a l'"ampli ventall" d'intervencions desplegades en tots els àmbits.
La principal via de transmissió ha estat la sexual: un 53,6% dels diagnòstics nous s'han produït en homes que tenen sexe amb altres homes, i un 44,5% van ser en homes i dones heterosexuals.
COMPROMÍS '95-95-95'
Catalunya ha progressat "de manera important" en el coneixement i l'abordatge de la infecció per VIH, ha incorporat noves eines per a la prevenció i ha aconseguit millorar la supervivència i la qualitat de vida dels infectats gràcies als avenços en els tractaments; a més, la infecció per VIH s'ha convertit en una patologia crònica.
Tot això ha permès aconseguir l'objectiu 90-90-90 d'ONUSIDA per al 2020, que fixava que el 90% de les persones infectades per VIH ho havien de saber; el 90% dels quals havien d'estar en tractament, i el 90% d'aquestes últimes tinguin una càrrega viral indetectable.
A Catalunya, el 94% de les persones infectades per VIH ho saben; el 93% està en tractament, i el 96% tenen una càrrega viral indetectable, i està en camí de l'objectiu 95-95-95 marcat per al 2030 per ONUSIDA.
La Conselleria de Salut de la Generalitat treballa amb la d'Igualtat i Feminisme i amb el comitè Primer de Desembre en l'impuls del Pacte Social contra la discriminació de les persones amb VIH, que fixa les bases de l'estratègia per resoldre les possibles vulneracions dels drets.
A més, coincidint amb l'1 de desembre, 120 entitats públiques i privades s'han adherit al manifest 'Per una resposta global davant el VIH', promogut per la Subdirecció General d'Addiccions, VIH i Hepatitis Víriques (SGAVIHV).